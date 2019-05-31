Гарантийный фонд РТ начнет оказывать поддержку бизнесу по микрокредитам

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Гарантийный фонд Республики Татарстан совместно с «Ак Барс» Банком с июля планируют предоставлять займы субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал директор Гарантийного фонда Тимур Темиргалиев.

«В этом году наша задача — увеличить охват предпринимателей, которые могут получить нашу поддержку. Как это сделать? Крупных инвестиционных проектов не так много, как хотелось бы. Мы бы хотели зайти на сегмент микрокредитования и быстрого кредитования и начать конкурировать с коммерческими микрофинансовыми организациями, предоставляя более доступное и дешевое финансирование», — сообщил Тимур Темиргалиев.

Благодаря проекту «Гарантийный поток», предприниматели смогут привлекать займы до 3 млн рублей онлайн за один день без залогов и предоставления большого пакета документов — нужно будет только указать ИНН, паспортные данные и выписку с расчетного счета в банке, отметил собеседник агентства.

По его словам, получить финансирование можно на любые цели — будь это инвестиции или оборотные средства.

«Думаю, мы запустим эту систему с 1 июля — это наш контрольный срок. В этом году, согласно плану, по данной программе мы планируем освоить 150 млн рублей. Мы рассчитываем, что не менее 150 предпринимателей смогут воспользоваться этими займами», — поделился директор Гарантийного фонда Тимур Темиргалиев.

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