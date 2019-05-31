Предприниматели РТ стали чаще обращаться в Гарантийный фонд за поддержкой

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2018 году количество предпринимателей, которые обратились в Гарантийный фонд РТ за поддержкой, выросло на 10%. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава фонда Тимур Темиргалиев.

«Количество предпринимателей, которые обращаются к нам, увеличилось. В 2017 году поддержку по линии Гарантийного фонда получили 133 предпринимателя, в прошлом — 147. По объемам в 2017 году — 900 млн рублей, в 2018 году — 1,1 млрд рублей», — отметил Темиргалиев.

По его словам, в этом году эти цифры также будут увеличены как за счет новых проектов, так и за счет наращивания работы с предпринимателями через Единый центр кредитования и банков-партнеров.

«За весь период деятельности (с 2012 года — прим. Т-и) мы смогли помочь 1 тыс. предпринимателей. За этот год мы уже поддержали порядка 90 предпринимателей», — добавил директор Гарантийного фонда РТ.

Получателем поддержки фонда могут стать все предприниматели, которые соответствуют № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

«Мы поддерживаем всех, у нас нет ограничений. Начиная с автомоек и заканчивая различными пекарнями и небольшими торговыми точками. Главное — это отсутствие вида деятельности по акцизам (реализация автомобилей, нефтяной бизнес и все, что связано с природными ресурсами)», — подчеркнул собеседник агентства.

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