В Нижнекамске на фестивале «Чемодан Чудес» устроят лазертаг, нейробику и танцы

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 8 июня инклюзивный арт-кластер «Рубаха» проведет в Нижнекамске семейный фестиваль «Чемодан Чудес». Праздник состоится на территории парка чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Праздник старует в 11.00. Организаторы рассказали, что всех участников фестиваля ждут инклюзивные игры и подарки. Главной темой праздника станет квест-игра «Больничка».





«Все дети смогут попробовать себя в роли врача. Участие в игре не только подарит детям множество положительных эмоций, но и поможет победить страхи перед врачами», – поделились организаторы праздника.



На территории парка развернется множество мастер-классов. Центр интеллектуального и технического развития «Интеллект. Онлайн» проведет гимнастику для мозга, развивающую когнитивные навыки как у детей, так и у взрослых – нейробику. Кроме того, для всех желающих состоится техно-класс по изготовлению светящейся открытки, мыловарение и рисование в технике эбру.

Учащиеся детской музыкальной школы № 2 научат гостей парка играть на музыкальных инструментах, а на танцевальной площадке выступит аниме-поп кавер-группа DIRate.



Лазертаг арена Contra City представит боевой лабиринт, тир и мастер-класс по сборке оружия. Кроме того, на празднике можно будет сфотографироваться с собаками хаски и нанести аквагрим. Вход для всех бесплатный.

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