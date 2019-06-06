Тетюшские кадеты показали отличные результаты в финале игры «Зарница Поволжья 2019»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Тетюшские кадеты стали призерами в республиканском финале «Зарница Поволжья», который состоялся в центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот», пишет газета «Авангард».

В состязаниях принимали участие 12 команд, среди которых – команда Тетюшской кадетской школы-интерната под руководством Сергея Костюнина.

В арсенале достижений тетюшской команды – второе место в конкурсе «Подтягивание на перекладине», третье место в дисциплине «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», третье место в дисциплине «Хорош в строю, силен в бою».

Гордятся кадеты и личными достижениями: пятеро из них завоевали первые и вторые места в отдельных упражнениях.

«Будем упорно тренироваться и постараемся на следующий год стать первыми и в командном, и в личном зачете», – пообещали ребята.

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