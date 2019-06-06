Татар-информ

7 июня 2019, 06:25

Общество

Сорок юных жителей Апастовского района отдохнут в Крыму

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Общество

Сорок юных жителей Апастовского района отдохнут в Крыму

Фото: upch.tatarstan.ru

Для маленьких гостей праздника была организована обширная праздничная программа.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Сорок ребят-апастовцев отдохнут этим летом в Крыму благодаря спонсорской помощи района, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РТ.

Кроме того, 184 будущих первоклассника в рамках проекта «Помоги собраться в школу» получили в подарок от агрофирмы «Свияга» ранцы со школьными принадлежностями.



Особых почестей в праздничный день удостоились победители республиканских и Всероссийских олимпиад. Награждение состоялось на майдане Апастова, где для юных жителей района провели детский Сабантуй. Для маленьких гостей праздника была организована обширная праздничная программа.

На майдане состоялся концерт, посвященный Году экологии. Малыши прыгали на батуте, рисовали цветными белками на асфальте, фотографировались с животными, много желающих было покататься на пони. Веселье и радость маленьким гостям праздника дарили цирковые клоны. Дети вместе со взрослыми заворожено наблюдали за парашютистами, приземлившимися прямо в центре главного майдана.

Захватывающим зрелищем детского сабантуя стала национальная борьба – корэш. Абсолютным батыром сабантуя стал апастовец Азамат Мухаметшин.



В этот же день для детей было организовано горячее питание, на полевой кухне варилась каша, пеклись блины, в торговых палатках можно было купить разнообразные игрушки, угощения и сладости.

 

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