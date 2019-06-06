Татар-информ

7 июня 2019, 04:10

Общество

В Менделеевске открылась обновленная Аллея парящих зонтиков

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Общество

В Менделеевске открылась обновленная Аллея парящих зонтиков

Фото: mendeleevskyi.ru

Локацию капитально обновили, а также покрасили скамейки, находящиеся на этой территории, в фиолетовый цвет.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Любимая многими менделеевцами Аллея парящих зонтиков после долгого перерыва начала принимать первых посетителей, передает ИЦ «Менделеевск».

Локацию капитально обновили, а также покрасили скамейки, находящиеся на этой территории, в фирменный фиолетовый цвет. «Третье лето она будет радовать горожан и гостей», – рассказала руководитель филиала АО «Татмедиа» Джулия Искандарова.



К открытию организаторы приготовили немало сюрпризов. Так, здесь состоялся летний фестиваль Open Space Market с участием молодых дизайнеров. Творческая площадка под открытым небом дала уникальную возможность для общения, обмена опытом творческим людям и горожанам. Свою выставку представил и приют «Камские зори», на которой гости лицезрели изделия ручной работы, выполненные руками воспитанников и педагогов.

Менделеевцев на празднике поприветствовал глава района Валерий Чершинцев. Далее в программе выступили воспитанники Детской школы искусств, коллектив «Шаян», специалисты провели мастер-классы, а детей помладше развлекали аниматоры. Каждый мог сфотографироваться на фоне зонтов. Свои модели представила и школа фотомоделей Diamond models.



Воспитанники приюта «Камские зори» получили подарки и сладости. На «десерт» менделеевцев ждал сюрприз – выступление певицы Олеси Бис.

 

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