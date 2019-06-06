Студенты Алексеевского аграрного колледжа устроили для детворы праздник детства

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В поселке Алексеевское состоялась квест-игра «Мир детства», приуроченная ко Дню защиты детей. Организаторами выступили студенты Аграрного колледжа вместе с сотрудниками подросткового клуба «Импульс» при поддержке отдела социальной защиты, пишет газета «Заря».

События развернулись в парке «Дорожник». Ученики начальных классов всех школ поселка проходили различные станции и выполняли задания: надувание самого большого мыльного пузыря, стрельба из пневматического пистолета по мишени, рисование на асфальте. Также они участвовали в интеллектуальной викторине и преодолевали спортивные испытания. Педагоги Центра детского творчества научили детей рисовать по особой технологии и изготавливать куклы из ниток.

Праздничное настроение ребятам создавали сказочные персонажи и хореографический коллектив «Новое поколение». Начальник отдела образования Дамир Гилязов поздравил школьников с долгожданными каникулами. Он пожелал ученикам хорошо отдохнуть, прочесть много книг и помогать родителям.

В финале праздника состоялся большой хоровод. А каждый пришедший на праздник получил на память символ Дня защиты детей – фигурку ребенка.

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