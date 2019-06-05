В Заинске на праздничной постановке Сабантуя задействуют двести человек

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В парке имени Р. Ш. Фардиева города Заинска готовятся к празднованию Сабантуя. На сегодняшний день артисты репетируют церемонию открытия праздника Сабантуй, передает «Заинск-информ».



Городские и приглашенные творческие коллективы покажут музыкально-танцевальную композицию. Всего в постановке будет задействовано более двухсот человек.





Празднование Сабантуя состоится в Заинске 8 июня. Праздник в парке им. Р. Ш. Фардиева начнется с театрализованного представления в 10:30 утра.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 300 артистов из Нижнекамска отправилось в столицу Сибири на празднование Федерального Сабантуя.

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