Динара Прокопьева

7 июня 2019, 08:10

Экономика и финансыПолитикаЗдоровье и среда

Депутат Госдумы от РТ Фаррахов выступит модератором дискуссии о вакцинации на ПМЭФ-2019

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Экономика и финансыПолитикаЗдоровье и среда

Депутат Госдумы от РТ Фаррахов выступит модератором дискуссии о вакцинации на ПМЭФ-2019

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Экс-министр здравоохранения РТ поучаствует в деловой программе «Здоровое общество», которая впервые пройдет в рамках экономического саммита.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы России от РТ Айрат Фаррахов выступит модератором дискуссии о вакцинации «Life-course Immunization: инвестиции в будущее», которая пройдет сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума-2019 (ПМЭФ). Об этом он рассказал корреспонденту «Татар-информ».

«Вижу проблему в том, что люди негативно относятся к вакцинации. На мой взгляд, Правительство по линии здравоохранения недостаточно работает в социальных сетях, а большинство людей, особенно молодых, принимают решение, получив информацию оттуда. К сожалению, сейчас контент в соцсетях по теме вакцинации зачастую негативный, а люди принимают не всегда правильное решение, исходя из этой информации», — отметил Айрат Фаррахов. 

Парламентарий считает, что до людей надо доходчиво доносить информацию о вакцинации, а не блокировать негативный контент в соцсетях. В связи с этим Фаррахов внес законопроект, согласно которому Правительство должно предоставлять ежегодный отчет о том, как прошла вакцинация, какие были осложнения, какие планы по увеличению календаря прививок.

На ПМЭФ-2019 Айрат Фаррахов выступит модератором дискуссии о вакцинации «Life-course Immunization: инвестиции в будущее». Ранее депутат Госдумы от РТ занимал должность министра здравоохранения республики и работал замминистра здравоохранения России. Участниками дискуссии о вакцинации станут первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Впервые в формат ПМЭФ включена деловая программа «Здоровое общество». Помимо дискуссии о вакцинации, в одноименном пространстве пройдет сессия «Здоровое общество», посвященная вопросу борьбы с неинфекционными заболеваниями. Также в программе значится встреча «Демографические вызовы 21 века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?».

ПМЭФ пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня 2019 года. Саммит учрежден в 1997 году, а с 2006 года находится под патронатом Президента России и проводится при его участии.

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Депутат Госдумы от РТ Фаррахов выступит модератором дискуссии о вакцинации на ПМЭФ-2019

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