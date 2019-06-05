Нижнекамские сельчане встретят Сабантуй в предстоящие выходные

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Стал известен график проведения праздника плуга в селах Нижнекамского района. 7 июня праздник состоится в поселке Трудовой и деревне Кзыл-Яр. Начало в 16.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



8 июня Сабантуй встретят в Большом Афанасово, Кулмаксе, Каенлах, Тубе, Верхних Челнах, Нижней Уратьме, Старошешминске, Болгаре и Шереметьевке. А 9 июня, в воскресенье, гулянья пройдут в Нижних Челнах, деревнях Благодатной и Сухарево.



В Камских Полянах праздник состоится 8 июня, в Нижнекамске – 16 июня.





В этом году Федеральный Сабантуй пройдет в Новосибирской области 8 и 9 июня. Одним из главных организаторов является Нижнекамск. Планируется, что в празднике примут участие представители около 35 регионов страны и 23 районов Татарстана.



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