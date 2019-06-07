Гостей Сабантуя в Альметьевске будут встречать артисты «Культурной среды города»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Сабантуй в Альметьевске отпразднуют 8 июня. На сегодняшний день на центральном майдане идут подготовительные работы: оформление майдана, санитарная очистка территорий, благоустройство зон празднования, восстановление ограждений, реставрация центральной трибуны силами ЖКХ, восстановление фонтана, опор освещения, сообщает пресс-служба Альметьевского района.



По набережной, вдоль водохранилища, расположится приветственная зона. Гостей Сабантуя будут встречать артисты проекта «Культурная среда города», организован прокат катамаранов и машин для гольфа, самые маленькие гости смогут покататься на пони и ослике.



Гулянья развернутся сразу на нескольких площадках и будут включать в себя концертную, спортивную, детскую и интерактивную программы.



«Ярмарка-Базар» приглашает гостей праздника на дегустацию домашних заготовок, национальных блюд, приготовленных в чугунках, и чая на травах из настоящих самоваров.



Жители и гости праздника могут поучаствовать в традиционном процессе «Пробивание косы», который предшествует покосу травы в деревнях, посетить «Деревенский птичий базар» и уникальную выставку коромысел. Бабушки-мастерицы из сельских поселений поделятся секретами вязания теплых деревенских носков.

Все желающие станут участниками импровизированной концертной площадки.



Будут работать выставка и фотозона «Обо всем одежка говорила…», приуроченные к столетию ТАССР. На выставке гостям Сабантуя расскажут об особенностях одежды, обуви, аксессуарах разных годов из коллекций Альметьевского краеведческого музея, проведут народные игры с использованием элементов одежды.



Для детей проведут интерактивы на площадке «Добрый дворик». Юные инженеры и архитекторы раскроют свои таланты в картонном фестивале. Ребята сами будут создавать шедевры, не ограничивая себя в фантазии: животные, машины, дома для кукол и даже мебель.

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