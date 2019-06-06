Татар-информ

6 июня 2019, 23:32

Общество

Из Казани запустят два дополнительных авиарейса в Красноярск

Общество

Из Казани запустят два дополнительных авиарейса в Красноярск

Дополнительные рейсы будут выполняться 5 и 9 июля.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Два дополнительных рейса запустят из аэропорта Казани в Красноярск и обратно с промежуточной посадкой в Омске, сообщает Миндортранс РТ.

«Два рейса по направлению Казань — Омск — Красноярск будут выполняться на 5 и 9 июля на воздушном судне CRJ-200», — поясняется в сообщении министерства.

Первый рейс вылетит из Казани 5 июля в 17.30 — посадка в аэропорту Омска состоится в 22.50, вылет — в 23.50, посадка в Красноярске — в 03:10. Обратный вылет из Красноярска назначен на 04.00 — самолет сядет в аэропорту Омска в 05.20 и вылетит в Казань в 06.10. В конечный пункт судно прибудет в 05.40.

Второй рейс из аэропорта Казани запланирован на 9 июля: вылет в 08.30 — посадка в Омске в 13.50, вылет из Омска в 14.40 — посадка в Красноярске в 18.10. Обратно из Красноярска самолет отправится в 19.00, сядет в аэропорту Омска в 20.20, вылетит в 21.20 и прибудет в Казань в 20.40.

Время, которое займет путешествие из Казани до Омска, — 2 часа 30 минут. Общее время до Красноярска с учетом промежуточной посадки в Омске — более 5.

Организация новых рейсов связана с высоким спросом на данный маршрут.

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