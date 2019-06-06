Три препарата пополнили список сильнодействующих веществ

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Три лекарственных препарата — прегабалин, тапентадол и тропикамид — попали в список сильнодействующих и ядовитых веществ, соответствующее постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь незаконное изготовление, приобретение и сбыт указанных веществ наказываются статьей 234 Уголовного кодекса РФ.

Прегабалин известен под торговым названием «Лирика» и является противоэпилептическим препаратом, тапентадол — обезболивающим, а тропикамид представляет собой глазные капли.

Согласно статье 234 УК РФ, распространение препаратов, запрещенных законодательством, карается штрафом до 200 тыс. рублей и до 8 лет лишения свободы.

Ранее Минздрав России предлагал внести прегабалин в данный список. Весной 2016-го Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков также предлагала приравнять «Лирику» к наркотическом веществам, сообщает ТАСС.

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