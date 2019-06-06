В театрах и музеях могут появиться «невозвратные» билеты

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В театрах, музеях и других культурных учреждениях могут появиться «невозвратные» билеты, сообщает ТАСС.

Эта категория билетов на культурные мероприятия предназначена для борьбы с театральными спекулянтами. Поправка появится ко второму чтению законопроекта, направленного против так называемой «билетной мафии». Он может вступить в силу первого сентября 2019 года, пояснила в четверг председатель Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская на Уральском культурном форуме, проходящем в Екатеринбурге с 5 по 8 июня.

«То есть все билеты, которые театр продает по акции пенсионерам и студентам, можно будет сделать невозвратными, потому что именно они пачками попадают к спекулянтам и потом расходятся за огромные деньги», — прокомментировала ситуацию Ямпольская.

Если законопроект будет принят, театры, музеи и другие культурные учреждения получат возможность самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов. Возврат полной стоимости будет возможен в том случае, если мероприятие будет отменено либо перенесено по инициативе самого организатора.

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