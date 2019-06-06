Татар-информ

6 июня 2019, 20:23

Культура

Пушкин прозвучал на татарском языке на открытии выставки «Пушкин наш!» в Москве

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Культура

Пушкин прозвучал на татарском языке на открытии выставки «Пушкин наш!» в Москве

Гостями открытия выставки стали представители Турецкого Посольства в РФ, бизнесмены и деятели культуры этой страны.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Казанский музей Социалистического быта в день рождения великого российского поэта Александра Пушкина открыл выставку «Пушкин наш!» в Московской городской Думе. Песни на татарском языке на стихи поэта исполнила певица Айгуль Озъюрек. Об этом сообщил директор музея Соцбыта Рустем Валиахметов.

Также романсы на стихи Пушкина исполнили московские артисты. Московская группа SURALE продемонстрировала музыкальный спектакль по произведениям «татарского Пушкина» Габдуллы Тукая. 

Специально прибывшие на мероприятие ученики Московской международной школы в Анталии прочитали стихи Пушкина на турецком и татарском языках. 

Помимо экспонатов на тему Пушкина, появившихся на свет в советское время, частью экспозиции стали экспонаты из Турции. Например, книга «Путешествие в Арзрум», написанная Пушкиным после посещения турецкой земли. 

Гостями открытия выставки стали представители Турецкого Посольства в РФ, бизнесмены и деятели культуры этой страны.

Выставка создана музеем Соцбыта совместно с турецким музеем Пушкина и Московской международной школой в Анталии. Это уже пятая выставка в Московской городской Думе, организованная казанским Музеем Соцбыта в этом году.

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