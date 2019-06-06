Татар-информ

6 июня 2019, 20:10

Экономика и финансы

YADRO создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона на базе технологий Intel

Экономика и финансы

YADRO создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона на базе технологий Intel

Партнеры намерены выстраивать долгосрочное партнерство по ряду направлений для продвижения своих деловых и технологических интересов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). YADRO (входит в многопрофильную ИТ структуру «ИКС Холдинг»), ПАО «МегаФон» и корпорация Intel объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инновационные инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФон.

Партнеры намерены выстраивать долгосрочное партнерство по ряду направлений для продвижения своих деловых и технологических интересов.

Свои подписи под Меморандумом о намерениях, закрепляющем направления совместной деятельности между партнерами, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме поставили глава «ИКС Холдинга» и председатель Совета директоров компании YADRO Антон Черепенников, генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян и вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер.

В рамках следующего этапа реализации стратегии цифровой трансформации с целью создания крупнейшей цифровой экосистемы в России МегаФон совместно с компанией YADRO и на основе технологий Intel планирует разрабатывать и предоставлять своим B2B клиентам новые инфраструктурные продукты, доступ к которым будет организован посредством цифровой платформы МегаФон.

«Мы рады, что МегаФон совместно с YADRO („ИКС Холдинг“) договорились разрабатывать и производить новые инфраструктурные решения на основе технологий Intel для сферы 5G, Интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств, что позволит создать удобные и полезные сервисы для корпоративных клиентов и государственных заказчиков на цифровой платформе „МегаФона“, крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики. Сотрудничество с ведущей глобальной технологической компанией из лидеров телекоммуникационного отрасли и ИТ-рынка позволит нам создать инфраструктурную основу для реализации стратегии „МегаФон“ и усилит наши позиции на рынке цифровых услуг в корпоративном сегменте», — рассказал генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

Компания YADRO, одна из ведущих российских технологических компаний, в рамках партнерства намеревается осуществить проектирование и разработку инновационных инфраструктурных продуктов, а также обеспечить создание производственных мощностей для массового производства продуктов для МегаФон, организованных в соответствии с мировыми требованиями и стандартами. 

«Для компании YADRO партнерство с Intel и МегаФон является возможностью для взаимодействия с технологической экосистемой корпорации и обмена глобальным опытом, а также получения дополнительной экспертизы в работе с телекоммуникационным сектором», — отметил глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. 

Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создание решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов Intel. 

«Необходимость в вычислительной инфраструктуре для анализа, передачи и хранения данных растет сегодня быстрее, чем когда-либо в истории. Intel обладает многолетним опытом, инженерной экспертизой и широким технологическим портфолио, востребованными при решении таких задач в различных сферах бизнеса. В рамках нового соглашения совместно с партнерами мы также планируем заниматься вопросами раннего внедрения и проверки технологических концепций в сферах 5G, Интернета вещей и облачных решений для телекоммуникационной отрасли», — прокомментировала вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер. 

Начало работы над проектом запланировано на III квартал 2019 года.

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