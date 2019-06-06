Татар-информ

6 июня 2019, 19:58

Экономика и финансы

МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты для развития технологий и инфраструктуры

Экономика и финансы

МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты для развития технологий и инфраструктуры

Документ подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян на ПМЭФ-2019.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). МегаФон и ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедрения цифровых инноваций, информационных технологий и телекоммуникаций, содействие развитию и повышению надежности инфраструктуры обеих компаний, а также развитие услуг и повышение уровня сервиса.

Документ подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян на Петербургском международном экономическом форуме. 

Два лидера рынка обсуждают интересные идеи и на уровне транспортировки электроэнергии. В Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае, например, планируется установка на опорах линий электропередачи (ЛЭП) особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что пролетающий над ЛЭП беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и сразу выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст точные рекомендации по срокам и объемам необходимых ремонтных работ. 

Еще одна цель — создание для удобства для потребителей проектов современного мобильного приложения, использование которого позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать потребленную электроэнергию. 

«Благодаря заключенному соглашению энергетики смогут использовать современные технологии по обработке и накоплению информации, готовые платформы, работающие на основе искусственного интеллекта, лучшие практики и адаптированные решения профессионального оператора связи и ведущего поставщика цифровых возможностей и компетенций, МегаФона», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. 

В свою очередь МРСК Сибири готова предложить площадки с центрами питания, возможности дополнительного технологического присоединения объектов МегаФона и содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телекоммуникационного оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании. Также обе компании планируют работать в области цифровизации автоматических систем контроля и учета электроэергии, — говорится в соглашении.

«Уверен, сотрудничество с МегаФоном будет продолжительным, а это соглашение открывает лишь первую главу нашей большой совместной работы и позволит нам оптимально решить важнейшую задачу, поставленную Президентом — построению в Сибири цифровой экономики, а это — один из национальных проектов России на период с 2019-го по 2024 год. Именно энергетика станет основой и фундаментом цифровой экономики. Поэтому для нас очень важно приобретение надежного партнера в лице МегаФона», — сказал генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин.

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация-2030» одним из возможных направлений сотрудничества является реализация комплекса мероприятий по организации комплексного Ситуационно-аналитического центра (САЦ) в МРСК Сибири с использованием технологий оперативного сбора информации, анализа больших данных и предиктивной аналитики.

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