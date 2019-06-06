Президент Татарстана подписал ряд соглашений в первый день работы ПМЭФ–2019

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в первый день работы Петербургского международного экономического форума — 2019, Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал ряд соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Напомним, что форум проходит 6-8 июня 2019 года на площадке Конгрессно-выставочного центра „Экспофорум“», — говорится в сообщении.

Так, сегодня подписано Соглашение о сотрудничестве РТ с Группой компаний OZON (ООО «Интернет Решения»). Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор группы компаний «OZON» Александр Шульгин.

Соглашение предполагает реализацию мероприятий по развитию интернет-торговли в Татарстане, а также строительство логистического центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск», оснащение учреждений республики почтоматами и пунктами выдачи заказов.

Также сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», ПАО «СИБУР Холдинг» и Правительством РТ. Подписантами выступили генеральный директор Союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и Президент РТ Рустам Минниханов.

Сегодня в рамках ПМЭФ-2019 Рустам Минниханов встретился с президентом Группы компаний «Роквул» Йенсом Биргерссоном, с представителями руководства ООО «Сен-Гобен Рус», с президентом компании «Магнит» Яном Дюннингом, представителями руководства Google.

Кроме того, состоялась встреча Рустама Минниханова с главой китайской корпорации CNCEC Дай Хэгень. В ходе встречи было отмечено, что с компанией CNCEC Татарстан на долгосрочной основе работает уже с 2010 года (проект «Аммоний», сотрудничество на проекте ТАНЕКО).

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