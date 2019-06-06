На литературном фестивале «Читающий Нижнекамск» гости совершили путешествие по «Лукоморью»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Литературный фестиваль «Читающий Нижнекамск» состоялся сегодня в местном парке чтения и отдыха. Культурные гулянья были посвящены 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Фестиваль собрал любителей книг и чтения, включая большое количество детей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Во время торжественной части на сцене состоялось награждение самых активных посетителей нижнекамских библиотек. Призы и подарки им вручили гости фестиваля: заместитель главы Управления культуры Нижнекамского района Олеся Шабанова, писатель и журналист Олег Лукошин, директор Центральной библиотечной системы Гульназ Курмашева и другие.





Своеобразным литературным хэдлайнером фестиваля выступил поэт, переводчик, краевед, лауреат премии им. Шайхи Маннура Мансур Сафин. Он пообщался с нижнекамцами, рассказал о себе, прочитал стихи собственного сочинения.



В парке развернулось несколько литературных площадок, где каждый гость праздника нашел себе занятие по душе. Дети участвовали в конкурсах, читали стихи, отгадывали загадки, мастерили веера и маски, фотографировались, знакомились с новыми книгами и журналами, пели и танцевали.





Стихи Пушкина звучали из каждого уголка парка. Читатели совершили путешествие по «Лукоморью», участвовали в поэтическом подиуме «Прочти из Пушкина строку», литературной викторине «Мы в гости к Пушкину пришли», лепили из пластилина героев пушкинских сказок.



В финале праздника состоялся розыгрыш призов, среди которых нижнекамцы получили купоны на мороженое, сертификаты на приобретение пластиковых окон, в пейнтбольный клуб «Стрелок» и антикафе «Тыква».

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