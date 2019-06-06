В Нижнекамске запустили видео-флешмоб в свадебных платьях в честь дня рождения Пушкина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Нижнекамский ЗАГС устроил сегодня «День с Пушкиным». Торжества приурочены к 220-летию великого русского классика, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
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«День с Пушкиным!» Предлагаем вашему вниманию стихотворение « Красавица ( В альбом Г****)” в исполнении молодожёнов Мустафина Марселя Махмутовича и Мерзовой Резеды Рафиковны. Поздравляем молодых супругов с Днем рождения вашей семьи , который совпадает с днем рождения гения русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Счастья вам бесконечного ! Любите друг друга! И читайте стихи..#нижнекамскийзагс #деньспушкиным#220летиесоднярожденияаспушкина#читаемпушкина#поздравляемсднемсвадьбы
В акции приняли участие молодожены, гости торжеств, жители города и района, пришедшие в Дворец бракосочетания с другими вопросами, а также сами сотрудники свадебного ведомства.
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«День с Пушкиным!» Отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Вишня ( Румяной зарею покрылся восток)» в исполнении молодожёнов Арслановых Романа Георгиевича и Фирюзы Рустамовны. Дорогие новобрачные ! Поздравляем вас с созданием семьи! Пусть будет хорошим предзнаменованием дата регистрации брака в день 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. #нижнекамскийзагс #деньспушкиным#220летиесоднярожденияаспушкина #читаемпушкина#поздравляем
Все они читали стихотворения поэта. В исполнении нижнекамцев прозвучало письмо Татьяны из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «К*** ( Я помню чудное мгновенье)», «Подражания Корану», «Красавица (В альбом Г****)» и другие. Видео опубликовано в Instagram`e ведомства.
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«День с Пушкиным!». Бикметов Ильгиз Мазитович и Хамидулина Алсу Искандеровна пребывают сейчас в счастливом состоянии ожидания рождения своего малыша. Предлагаем вашему вниманию в их исполнении отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро»#нижнекамскийзагс #деньспушкиным#читаемпушкинавместе#220летсоднярожденияпушкина