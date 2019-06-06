В Нижнекамске запустили видео-флешмоб в свадебных платьях в честь дня рождения Пушкина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Нижнекамский ЗАГС устроил сегодня «День с Пушкиным». Торжества приурочены к 220-летию великого русского классика, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В акции приняли участие молодожены, гости торжеств, жители города и района, пришедшие в Дворец бракосочетания с другими вопросами, а также сами сотрудники свадебного ведомства.



Все они читали стихотворения поэта. В исполнении нижнекамцев прозвучало письмо Татьяны из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «К*** ( Я помню чудное мгновенье)», «Подражания Корану», «Красавица (В альбом Г****)» и другие. Видео опубликовано в Instagram`e ведомства.

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