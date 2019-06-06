В Казани открылась выставка с инквизицией и пыточными объектами, стилизованными под Ikea

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани второй и третий этаж Галереи современного искусства заняла новая выставка с инквизицией и пыточными объектами, стилизованными под Ikea, под названием «Inverso Mundus, или Перевернутый мир».

««Inverso Mundus, или Перевернутый мир» отправляет нас к древней европейской традиции карнавалов, частью которой являлась и российская масленица со своими скоморохами», — рассказал создатель выставки Евгений Святский.

Художники вложили в произведения выставки сатиру на окружающую жизнь, а также постарались рассказать о современном мире, используя традиционный жанр.

«Главные эпизоды, которые мы добавили, — это бедняки, подающие милостыню богатым и женщины-инквизиторы. Таким образом мы опередили события, например, восстание феминисток и бои детей и стариков», — добавил Евгений Святский.

Проект состоит из нескольких частей. Многоканальная видеоинсталляция, картины со сценами инквизиции и скульптуры-обьекты, которые были реквизитом для съемках, а на выставке стали самостоятельными обьектами. Это пыточные агрегаты, стилизованные под мебель из Ikea.

Впервые выставка была представлена в 2015 году на Венецианской биеннале. В проекте Inverso Mundus снимались 57 человек, все съемки проходили в Москве. Часть моделей были профессиональными актерами, например, Адрей Руденский.Также были задействованы профессиональные модели и даже прилетели две пожилые дамы из Австралии. Это была фотосъемка, которая в дальнейшем подверглась морфингу и анимации.

Работал над фотографиями и их последующей обработкой Владимир Фридкес. В целом команда AES+F состоит из 4 художников, которые начали свой совместный творческий путь в 1980-х годах. Название AES+F — это аббревиатура, которая состоит их первых букв фамилий художников: Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес.

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