Из-за отказа двигателя легкомоторный самолет сел в поле в двух километрах от аэропорта «Бугульма»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В двух километрах от аэропорта «Бугульма» вынужденно сел легкомоторный самолет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Вынужденную посадку совершил самолет Cessna-172, который выполнял тренировочный полет. На борту находились курсант Санкт-Петербургского авиационного университета гражданской авиации и пилот. Никто не пострадал», – рассказали в МЧС.
По предварительным данным, во время полета у самолета отказал двигатель, в результате он спланировал в поле, сломав при посадке шасси.