Спецбиблиотека для слепых и слабовидящих выиграла грант на создание книжного навигатора

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Проект Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых» стал победителем грантовых конкурсов РГО-2019, сообщает пресс-служба библиотеки.



Автором проекта выступила Гелюся Закирова. Она отметила, что этот путеводитель продолжает социально-просветительский проект, предназначенный для слепых и слабовидящих в освоении национальной географии.



Издание основано на одноименной серии книг, изданной группой авторов Русского географического общества, под руководством Почетного президента РГО, научного руководителя Института географии В. М. Котлякова «Где я должен побывать, чтобы познать Россию».

фото: rsbsrt.ru



Ранее при грантовой поддержке РГО библиотека издала первую часть путеводителя, что стало важным шагом в создании доступной информационной среды для людей с проблемами зрения в области национальной географии.



Проект выявил неподдельный интерес незрячих со всей России к туристической географии в масштабах страны, получил высокую оценку читателей, специалистов, работающих с этой категорией.



Множество положительных откликов побудило сотрудников библиотеки на продолжение этой работы. В рамках нового проекта планируется адаптация в специальные форматы для незрячих людей о туристических маршрутах и природно-культурных уголках 15 новых регионов России.

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