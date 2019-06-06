Татар-информ

6 июня 2019, 18:55

Происшествия

Следком РТ проверит сообщения СМИ о незрячей пенсионерке, живущей в сгоревшем доме

Рекомендуем

Происшествия

Следком РТ проверит сообщения СМИ о незрячей пенсионерке, живущей в сгоревшем доме

В СМИ отметили, что пенсионерка не может сменить жилье, так как все деньги вынуждена отдавать за кредит, который она не оформляла.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Следком РТ проверит сообщения СМИ о незрячей пенсионерке, живущей в сгоревшем доме, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Сегодня в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором пожилая незрячая жительница Казани вынуждена жить в старом доме, в котором недавно случился пожар. В СМИ отметили, что женщина не может сменить жилье, так как все деньги вынуждена отдавать за кредит, который она не оформляла.

«Председатель СК РФ Александ Бастрыкин поручил главе СК России по РТ незамедлительно организовать доследственную проверку по данному факту. Следователям предстоит всесторонне изучить факты, озвученные в СМИ, установить всех, кто причастен к противоправным действиям в отношении женщины», – отметил Шептицкий.

Ход и результаты проверки Председатель СК РФ взял под личный контроль.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Из-за отказа двигателя легкомоторный самолет сел в поле в двух километрах от аэропорта «Бугульма»
Новости дня
20:10
YADRO создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона на базе технологий Intel
20:04
Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть
19:58
МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты для развития технологий и инфраструктуры
19:51
Президент Татарстана подписал ряд соглашений в первый день работы ПМЭФ–2019

Форум проходит 6 — 8 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

19:45
Юные тетюшане в Пушкинский день побывали в гостях у Золотой рыбки

Возле озера с живыми рыбками ребята, затаив дыхание, ждали появления Золотой рыбки, а Владычица морская появилась за столом с большим самоваром.

19:36
В Казани выберут победителя в кулинарном поединке татарских блюд #Татарchef

#Татарchef – это конкурс татарских рецептов, посвященный современным татарам, проживающим в разных регионах России и за рубежом.

19:24
В Казани открылась выставка с инквизицией и пыточными объектами, стилизованными под Ikea

В галерее современного искусства открылась выставка «Inverso Mundus, или Перевернутый мир».

19:10
Из-за отказа двигателя легкомоторный самолет сел в поле в двух километрах от аэропорта «Бугульма»

На борту находились курсант Санкт-Петербургского авиационного университета гражданской авиации и пилот.

19:06
Казанцы назвали детей Ян, Ратибор, Азиза и Замира

За прошедшую неделю зарегистрировано рождение 401 ребенка.

18:55
Следком РТ проверит сообщения СМИ о незрячей пенсионерке, живущей в сгоревшем доме

В СМИ отметили, что пенсионерка не может сменить жилье, так как все деньги вынуждена отдавать за кредит, который она не оформляла.

18:47
Эксперты прогнозируют явку около 80% на выборах в Госсовет РТ

Почти половина опрошенных жителей республики планируют обязательно посетить избирательные участки.

18:21
Оборудование 11 железнодорожных переездов в Татарстане обойдется в 44 млн рублей

Переезды в республике будут оборудованы комплексами фото- и видеофиксации.

18:15
Дети с ОВЗ показали свои таланты в рамках концерта «Мы вместе — Без бергэ»

В Татарстане на данный момент проживают порядка 15 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

18:14
Рустам Минниханов подписал соглашение о развитии сотрудничества между РТ и АО «Росгеология»

По словам Президента РТ, среди перспективных направлений долгосрочного сотрудничества — организация взаимодействия Росгеологии и группы «Татнефть».

18:04
До конца 2019 года в Татарстане отремонтируют семь железнодорожных переездов

Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на переездах установят недостающие и заменят неисправные сигнальные знаки.

18:00
Петицию в защиту Татарского культурного центра в Москве подписало уже более 1,2 тыс. человек

Здание планируют изъять у Татарской автономии из-за четырех нарушений.

17:58
Минниханов принял участие в переговорах вице-премьера РФ Акимова с губернаторами – членами АИРР

Президент РТ является председателем Ассоциации инновационных регионов России.

17:50
Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей
17:45
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона
17:39
Челнинцы жалуются на «фруктовые лавки», которые заполонили город с приходом лета

На территории Центрального района за нарушение порядка организации уличной торговли с начала года составлено 137 протоколов.

17:29
Маркетологи КАМАЗа прогнозируют падение производства автомобилей в 2019 году на 8 тыс. автомобилей

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» рассказал, что падение рынка связано с санкциями, стабилизацией цен на топливо и падением продаж автомобилей.

17:27
Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Два предыдущих сезона специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды казанцев.

17:26
Минздрав РФ предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя и табака.
17:23
На парковку АО «Татмедиа» из-за подозрительного пакета вызвали полицейских

На месте работают кинологи и правоохранители.

17:20
Ozon инвестирует в логоцентр в Зеленодольском районе 1 млрд рублей

Объект позволит создать более 500 рабочих мест.

События