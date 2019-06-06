(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Следком РТ проверит сообщения СМИ о незрячей пенсионерке, живущей в сгоревшем доме, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Сегодня в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором пожилая незрячая жительница Казани вынуждена жить в старом доме, в котором недавно случился пожар. В СМИ отметили, что женщина не может сменить жилье, так как все деньги вынуждена отдавать за кредит, который она не оформляла.

«Председатель СК РФ Александ Бастрыкин поручил главе СК России по РТ незамедлительно организовать доследственную проверку по данному факту. Следователям предстоит всесторонне изучить факты, озвученные в СМИ, установить всех, кто причастен к противоправным действиям в отношении женщины», – отметил Шептицкий.

Ход и результаты проверки Председатель СК РФ взял под личный контроль.

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