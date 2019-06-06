Заявки на участие в проекте «Мама-предприниматель» принимаются до 10 июня

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). До 10 июня включительно принимаются заявки на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель», который стартует 17 июня, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«Его участниками могут стать женщины, находящиеся в декретном отпуске, имеющие несовершеннолетних детей или стоящие на учете в службе занятости», — говорится в сообщении.

Цель проекта — помочь мамам начать свое дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи. Обучение бесплатное и пройдет в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-проектов и менторской поддержкой.

По итогам обучения пройдет конкурс проектов, победительница которого получит грант в размере 100 тыс. рублей на запуск своего бизнеса.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://mama-predprinimatel.ru/

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

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