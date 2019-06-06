В Казани выберут победителя в кулинарном поединке татарских блюд #Татарchef

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 11 июня в 15:00 в Резиденции креативных индустрий «ШТАБ» пройдет кулинарный поединок татарских рецептов #Татарchef, сообщают организаторы.

Ведущим шоу назначен популярный ведущий и шоумен Руслан Шарафутдинов. Он проведет кулинарное шоу, в котором тройка победителей конкурса татарских рецептов #Татарchef, прошедшего в соцсетях, приготовят свои блюда на глазах у множества зрителей.



Получившиеся кулинарные шедевры будут представлены перед коллегией жюри, в состав которого вошли татарские блогеры Ринат Галиахметов (Татар Малай) и Ильназ Габидуллин (Кызык-Мызык), солистка вокальной группы «Ямьле» Вероника Кузнецова, популярный татарский певец Ильназ Сафиуллин и другие деятели татарской культуры.

фото: Резиденция креативных индустрий "ШТАБ"



#Татарchef – это конкурс татарских рецептов, посвященный современным татарам, проживающим в разных регионах России и за рубежом, который проводится для популяризации татарских блюд, культуры и идентичности. Любой желающий, как в России, так и за ее пределами мог принять участие, опубликовав фото или видео национального блюда, приготовленного собственноручно у себя на личной странице «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом конкурса.



Более 160 самых разнообразных рецептов прислали участники из Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Астрахани, Самарской, Оренбургской, Липецкой областей и даже из ОАЭ.



Тройка победителей получила в подарок поездку в Казань. Здесь они еще раз приготовят свои блюда в борьбе за призовые места.



Главные призы конкурса #ТатарChef – поездка в Казань (для иногородних), кухонный комбайн, электрогриль и миксер.



Вход на мероприятие свободный.

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