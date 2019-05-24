Эксперты прогнозируют явку около 80% на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Интерес избирателей к осенним выборам в парламент республики очень высок. Отдать свой голос на осенних выборах готовы 78% татарстанцев. Об этом говорится в материалах Фонда «Общественное мнение – Татарстан».

Исследование электоральных настроений перед началом избирательной кампании в Госсовет РТ эксперты фонда проводили в конце мая – начале июня 2019 года.

«В опросе приняли участие 1528 респондентов. 46,4% опрошенных отметили, что обязательно примут участие в голосовании. Еще 31,6% респондентов сообщили, что “скорее всего примут участие”», – говорится в материалах исследования.

О намерении проигнорировать выборы нового созыва республиканского парламента уверенно заявили 11,1% участников. Еще 9,5% сообщили, что «скорее не будут участвовать». При этом лишь 1,4% участников опроса не смогли определиться с ответом.

На пленарном заседании 5 июня депутаты Госсовета РТ приняли постановление о назначении выборов в республиканский парламент на 8 сентября. Период выдвижения кандидатов продлится до 7 июля. До 24 июля ЦИК Татарстана должен представить окончательный список участников избирательной кампании.

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