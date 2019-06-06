В детский сад полилингвального комплекса «Алабуга» будут принимать воспитателей со знанием языков

(Елабуга, 6 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Воспитателей в строящийся детский сад № 40 в Елабуге будут отбирать по знанию языков. Об этом сообщила заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова. Дошкольное учреждение станет базовой площадкой полилингвального комплекса «Алабуга».

Детский сад на 220 мест строители обещают сдать к концу лета. Сегодня строители работают на крыше, завершают работу по прокладке пола. Объект двухэтажный. Елабуга вошла в сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на трех языках (русском, татарском и английском). Кроме детского сада № 40 в состав комплекса войдут детские сады №№ 35 и 39, начальная школа № 10, а также новая школа на 1224 места, начало строительства которой запланировано на следующей год.

«Сегодня идет набор воспитателей. Нам необходимо провести собеседование с этими кадрам на знание татарского, русского и английского языков, потому что это специфический детский сад. Так как это полилингвальный комплекс, то и оснащение дошкольного учреждения должно быть соответствующим», — отметила Людмила Рыбакова. По ее словам, половину штата уже набрали.

Всего в детском саду будет создано 12 групп. Строительство объекта под особым контролем главы района. Детскому саду планируется дать название «Созвездие — Йолдызлык», но до этого предложение будет вынесено на общественное обсуждение.

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