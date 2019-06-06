Фестиваль «Многонациональная Россия» в Москве объединит все народы страны

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 12 июня на Поклонной горе в Москве пройдет фестиваль «Многонациональная Россия», который объединит все народы страны. Об этом сообщают организаторы — Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы.

«Яркий и красочный фестиваль „Многонациональная Россия“ — одно из ключевых праздничных мероприятий нашей страны и столицы. Он стал доброй традицией во многом благодаря своей важной просветительской миссии. Его участники могут совершить виртуальное путешествие по России, прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей многонациональной Родины», — отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В 11.00 начнут работу фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол, росписи матрешек.

В полдень в парке Победы зазвучит этномузыка в современной обработке, а затем гости смогут спеть с артистами народные песни в этнокараоке.

Профессиональные танцоры покажут для гостей мастер-класс по лезгинке, а потом они все вместе они исполнят этот зажигательный танец народов Кавказа, который продолжится грандиозным хороводом «Многонациональная Россия».

Кульминацией фестиваля станет большой концерт, который проведут актриса и общественный деятель Яна Поплавская и певец и композитор Зариф Норов. Он начнется в 16.25 с исполнения Гимна России.

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