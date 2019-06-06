Рустам Минниханов подписал соглашение о развитии сотрудничества между РТ и АО «Росгеология»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 Правительство Республики Татарстан и АО «Росгеология» подписали Соглашение о развитии сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор АО „Росгеология“ Сергей Горьков», — говорится в сообщении.

В ходе встречи с Сергеем Горьковым Рустам Минниханов отметил, что есть серьезный потенциал для взаимодействия. По словам руководителя республики, среди перспективных направлений долгосрочного сотрудничества — организация взаимодействия Росгеологии и группы «Татнефть».

Минниханов заявил также, что на сегодняшний день наиболее важными направлениями являются использование современных технологий в производстве и наличие высококвалифицированных кадров. «Люди и технологии — вот два важных для нас направления», — сказал Президент РТ.

Сегодня же в присутствии Рустама Минниханова было подписано Соглашение о развитии сотрудничества между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и АО «Росгеология».

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