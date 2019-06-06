Минниханов принял участие в переговорах вице-премьера РФ Акимова с губернаторами – членами АИРР

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова с губернаторами – членами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Обсуждались вопросы реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Представители регионов обсудили актуальные проблемы, связанные с реализацией нацпроектов на местах, затронули другие вопросы. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть приведены в нормативное состояние дороги регионального значения, вдвое снижено количество мест концентрации ДТП», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что национальный проект «Цифровая экономика» должен быть реализован до 2024 года. Основными направлениями являются: создание цифровой инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок; обеспечение высококвалифицированных кадров для работы в отрасли цифровой экономики; обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке, хранении данных, гарантия защиты интересов граждан.

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