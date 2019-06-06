До конца 2019 года в Татарстане отремонтируют семь железнодорожных переездов

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Республике Татарстан модернизируют 7 железнодорожных переездов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения в течение года на переездах произведут установку недостающих и заменят неисправные сигнальные знаки, нанесут дорожную разметку, отремонтируют направляющие столбики, заасфальтируют подходы автодорог, произведут замену настила», — сообщил спикер.

В 2018 году Казанское территориальное управление произвело капитальный ремонт 2 железнодорожных переездов с укладкой резинокордового настила на направлении Юдино — Екатеринбург 843-й км и 849-й км и заасфальтировало 10 переездов. Среди них: 120-й км Буа — Бюрганы, 4-й км и 6-й км перегон Новое Аракчино — Лагерная, 781-й км, 782-й км, 780-й км ст. Юдино, 764-й км перегон Зеленый Дол — Васильево, 849-й км перегон Куркачи — Арск, 4-й км и 6-й км Вахитово — Аэропорт и другие.

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