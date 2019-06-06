Татар-информ

6 июня 2019, 17:45

Экономика и финансы

YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона

Экономика и финансы

YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона

Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies.

(Казань, 6 июня, «Татар-ифнорм»). МегаФон, YADRO (входит в «ИКС Холдинг») и DELL Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФона.

Меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между партнерами, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков и глава «ИКС Холдинга», председатель Совета директоров YADRO Антон Черепенников.

МегаФон в рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России намеревается расширять свое стратегическое партнерство с «ИКС Холдингом», взаимодействуя с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора. 

Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства YADRO выпустит продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии МегаФона при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

«Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. В долгосрочной перспективе МегаФон планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies продукты своим клиентам», — рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. 

«Партнерство с Dell Technologies, признанным лидером рынка в своем сегменте и лидером по облачным решениям, и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов МегаФон и YADRO», — отметил глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. 

«Для нас подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам. Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру», — сказал вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков. 

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам Интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

YADRO — (ООО «КНС групп») — российская технологическая компания (входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг»), сосредоточенная на изменении подхода бизнеса к вызовам технологической трансформации. Компания занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных. 

Международная технологическая кооперация — основа стратегии компании. YADRO является членом и активным участником таких ключевых индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, Linux Foundation, OpenCAPI, SNIA, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие. 

YADRO является партнером ведущих мировых производителей компонентов, микроэлектроники и программного обеспечения — IBM, Samsung, Intel, Broadcom (Avago, LSI, PLX, Emulex, Brocade), Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, Amphenol, Compuware, MSI, HGST, Seagate, RedHat, Suse и др.

R&D центры компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Клиентами YADRO являются лидеры рынка в таких сегментах, как ритейл, банки, телеком, транспорт, а также государственный сектор. YADRO®, все права защищены. 

 

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