Дети с ОВЗ показали свои таланты в рамках концерта «Мы вместе — Без бергэ»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В культурном центре «Московский» в рамках благотворительной акции «Мы вместе — Без бергэ» состоялся концерт детей с особенностями здоровья. Мероприятие организовано по инициативе объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие».

«По инициативе объединения женщин-депутатов „Мэрхэмэт — Милосердие“ при фракции „Единая Россия“ Госсовета РТ прошел уникальный концерт. В рамках благотворительной акции „Мы вместе — Без бергэ“ свои творческие силы объединили ведущие творческие коллективы и талантливые коллективы художественной самодеятельности детей из разных регионов Татарстана», — сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Поздравить ребят пришли и официальные лица: председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, зампред Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова, уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, депутат Госдумы Федерального собрания Ольга Павлова и многие другие.

«У нас порядка 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, они нуждаются в особой поддержке и внимании. В течение последних лет мы особенно рассматриваем тему инклюзивного образования — она достаточно новая и перспективная, но эффективно работающая в нашей республике», — рассказала Татьяна Ларионова в беседе с журналистами. Она добавила, что по итогам последнего выездного заседания, которое прошло в зеленодольской гимназии № 9 им. А. С. Пушкина, Госсовет направил большое количество рекомендаций Министерству образования и науки РТ и ряду других ведомств по работе с детьми с ОВЗ.

Ларионова также рассказала, что концерт — результат полугодовой работы казанских творческих коллективов с ребятами из школ-интернатов и детских домов. Так, детей с особенностями здоровья поддержали городской женский джаз-оркестр «Фантазия», камерный оркестр La Primavera, участники фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и другие. В течение полугода коллективы занимались с ребятами, репетировали номера, а сегодня вышли вместе с ними на сцену КЦ «Московский».

В рамках торжественного открытия концерта «Мы вместе — Без бергэ» перед зрителями выступил Фарид Мухаметшин. Он отметил важность доступной среды для детей с особенностями здоровья, а также поблагодарил женщин-депутатов объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» за проделанную работу.

«Проект „Мы вместе!“ — это большой и очень нужный проект. Сегодняшнему празднику предшествовала большая работа — десятки встреч, в ходе которых наши депутаты из объединения „Милосердие“ встречались с особенным детьми. Не только чтобы помочь, но и чтобы отыскать таланты, собрать всех вместе. Как видите, у нас это получилось», — подчеркнул председатель Госсовета РТ.

В ходе концерта татарстанским школам-интернатам и детским домам вручили сертификаты на приобретение оборудования номиналом в 50 тыс. рублей. Кроме того, руководители творческих коллективов, домов культуры, образовательных учреждений получили грамоты от Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и Министерства образования и науки РТ.

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