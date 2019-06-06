(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Петицию в защиту Татарского культурного центра в Москве подписало уже более 1,2 тыс. человек. На данный момент в здании зарегистрировали четыре нарушения, однако Татарская автономия продолжает бороться за здание. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель председателя Татарской автономии Эдуард Юсупзянов.

«Здание изначально было татарским, татары его построили, передали властям, и потом власти его вернули в ненадлежащем состоянии. Мы вложили большие деньги в ремонт здания, привели его в надлежащий вид, а его хотят изъять», — сказал Юсупзянов.

Татарский культурный центр отремонтировали: была полностью заменена кровля, подвалы все вычищены, решен вопрос пожарной сигнализации, и зданию вернули первоначальный исторический облик.

«Здание было передано в пользование, но нас уверили, чтобы мы не волновались. Так даже лучше, потому что государство будет следить за всем, а получилось хуже», — поделился спикер.

В 2018 году Государственное бюджетное учреждение по управлению госимуществом провело четыре проверки за год.

«Раньше, конечно, тоже были проверки, но не в таком количестве и не друг за другом. Специально искали какие-то поводы и нарушения. Мы разговаривали с представителями, они сказали, что нам поручено найти что-то», — добавил заместитель председателя Татарской автономии.

Проверка установила, что часть помещений передана третьим лицам незаконно. В частности, татарскому книжному магазину, кафе «Казан чайлар», национальному татарскому магазину. Однако им здание не передавали, а лишь заключили с ними договоры о совместной деятельности — это было взаимовыгодное сотрудничество.

Татарская автономия проводила с ними совместные мероприятия, и они частично закрывали коммунальные и ремонтные расходы по зданию.

Возникли также вопросы по зарегистрированным по этому адресу местным татарским автономиям, у которых тоже не было своих помещений. Они использовали здание для юридического адреса, чтобы зарегистрировать свою деятельность. Также остро встал вопрос незаконных перепланировок. Однако они были еще до передачи самого здания, и Татарская автономия их не узаконивала, потому что представители собственника говорили, что проблем не будет, сообщил Юсупзянов.

У здания были заложено несколько окон, потому что подвал здания заливало. На это разрешение собственника получено не было, так как собственник не интересовался этой проблемой. Эти несколько нарушений послужили формальным поводом.

«Целью было не убрать нарушения, а именно изъять здания. Мы не согласились с этим моментом, и истец ФГБУ подал в иск в Арбитражный суд города Москвы расторгнуть договор и вернуть здание. Там уже полгода идет заседание», — сказал заместитель председателя Татарской автономии.

Очередное заседание суда пройдет 11 июня.

Зданию Татарского культурного центра в Москве более ста лет. Его построил в 1913 году Шамси Асадуллаев и передал татарской общине города Москвы. Здание уходило в распоряжение Верховной власти страны лишь на время Великой Отечественной войны, татарская община передала здание под нужды военного госпиталя. С тех пор оно стало госсобственностью, там размещались казенные предприятия, типография, колледж МИДа и только в 2000-х годах оно вернулось татарам.

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