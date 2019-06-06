Оборудование 11 железнодорожных переездов в Татарстане обойдется в 44 млн рублей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Одиннадцать железодорожных переездов в Татарстане будут оборудованы комплексами фото- и видеофиксации, на их установку будет потрачено 44 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

«За последние два года мы оборудовали 9 переездов системой видеофиксации, которые подключены к ситуационному центру ГИБДД, куда информация передается в режиме онлайн. В начале мая было достигнуто соглашение об оснащении в этом году еще 11 переездов системой видефиксации», — сообщил Черемнов.

Он добавил, что стоимость каждого комплекса видеофиксации на железнодорожных переездах обходится около 4 млн рублей, а на установку оборудования приходится около 300 тыс. рублей.

Всего с прямой передачей в ГИБДД по Татарстану на регионе в работе 11 комплексов фото- и видеофиксации.

Всего с 2015 года по данным с фото- и видеофиксации с железнодорожных переездов на 800 км и 820 км вынесено 2991 постановление о взыскании штрафов с нарушителей ПДД при проезде через переезды.

За 2018 год с этих двух переездов вынесено 686 постановлений о взыскании штрафов с нарушителей ПДД при проезде через железнодорожные переезды (820-й км Бирюли — 611-й нарушений, 800-й км — 75 нарушений).

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