Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Данная мысль была озвучена Президентом на встрече с руководителями международных информационных агентств, которую организовало ТАСС.

«Средняя полка в районе 60؎65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас не необходимости загонять [цену] наверх, у нас и так появляется приличная маржа, если говорить в бюджетном смысле», — прокомментировал ситуацию Президент. Он также напомнил о том, что бюджет Российской Федерации подсчитан из расчета цены 40 долларов за баррель.

Такая цена, по его словам, является достаточной для пополнения золотовалютных резервов и резервов правительства.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет учитывать все изменения на рынке нефти, в числе которых падение уровня добычи в Иране и Венесуэле, проблемы в Ливии, Нигерии, а также рост потребления нефти и нефтепродуктов в летнее время.

«У нас сейчас есть определенные договоренности, я забегать вперед не буду и не скажу сейчас о том, что нам нужно делать во втором полугодии. Но мы будем принимать консолидированные решения», — заключил Владимир Путин.

Также Президент добавил, что сотрудничество Российской Федерации с ОПЕК будет продолжаться и дальше. Решения и в дальнейшем будут консолидированными, несмотря на некоторые расхождения, связанные с разными взглядами на справедливую цену на нефть.

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