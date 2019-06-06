Татар-информ

6 июня 2019, 17:29

Общество

Маркетологи КАМАЗа прогнозируют падение производства автомобилей в 2019 году на 8 тыс. автомобилей

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Общество

Маркетологи КАМАЗа прогнозируют падение производства автомобилей в 2019 году на 8 тыс. автомобилей

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» рассказал, что падение рынка связано с санкциями, стабилизацией цен на топливо и падением продаж автомобилей.

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Руководство КАМАЗа прогнозирует дальнейшее падение производства в 2019 году на 8 тыс. автомобилей. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума рассказал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

«Начиная с февраля пошло снижение [рынка], причем мы это оцениваем по двум параметрам. Первый — это при регистрации, сколько авто у нас зарегистрировано в базе ГИБДД, второе — это производство», — отметил Когогин.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» рассказал, что падение рынка связано с падением объемов в продажах магистральных тягачей, стабилизацией цен на дизельное топливо (были отменены корпоративные скидки крупным перевозчикам), жестким подходом со стороны «Платона» (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн), проблемами с экспортом (санкционный режим переводит в режим ожидания, банки долго разбираются, платежи не проходят).

«Все повлияло в какой-то степени. Насколько долгий этот период по спаду, достаточно сложно прогнозировать. Общий годовой прогноз: если в прошлом году мы оценивали 66 тыс. [производство автомобилей], наши маркетологи сегодня дают общий прогноз 58 тыс. Я скажу прямо, еще в апреле с ними не соглашался, но видя, что происходит в мае, считаю, что наши маркетологи, наверно, не ошибаются».

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