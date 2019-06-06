Ozon инвестирует в логоцентр в Зеленодольском районе 1 млрд рублей

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Компания Ozon вложит 1 млрд рублей в развитие интернет-торговли в Татарстане. Соглашение о сотрудничестве с республикой подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы хотим сделать так, чтобы покупатели могли получить заказы очень быстро, с доставкой в тот же день или на следующий день. И дать возможность локальным производителям продавать на всю страну через нашу платформу. Для этого мы собираемся построить в Татарстане новый большой центр обработки заказов, модульный, 20 тыс. кв. м, с возможностью расширить до 40 тыс. кв. м», — рассказал журналистам после подписания генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

Объект создаст более 500 рабочих мест. Логоцентр в Зеленодольском районе начнут строить в этом году. Открытие центра запланировано на начало 2020 года.

«Чтобы покупатели могли получить все вовремя и быстро, нужно, чтобы еще быстро доставлялось. Поэтому мы договорились с Правительством расширять зону покрытия и ставить почтоматы», — продолжил глава компании.

Помимо этого, совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации планируется реализовать социально значимый проект по организации доставки людям с ограниченными возможностями технических средств реабилитации, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения как в почтоматы, так и в пункты выдачи заказов, добавили в пресс-службе Минэкономики РТ.

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