Динара Прокопьева

6 июня 2019, 17:15

Культура

«По-настоящему рисует вся республика»: жюри конкурса «Дети рисуют страну» выбрали лучшие работы

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Культура

«По-настоящему рисует вся республика»: жюри конкурса «Дети рисуют страну» выбрали лучшие работы

Фото: Динара Прокопьева

Победителей республиканского конкурса детского рисунка по традиции наградят в День России, 12 июня.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Экспертный совет республиканского конкурса «Дети рисуют страну» выбрал лучшие работы, которые прислали учащиеся начальных классов со всего Татарстана. 

«Этот конкурс детского рисунка отличается от подобных тем, что он проходит в телевизионном формате. Мы делаем серию сюжетов об участниках — начиная с апреля мы выезжаем по Татарстану, от Дрожжаного до Бавлов. По-настоящему рисует вся республика», — отметил замдиректора ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Конкурс проводится 13-й год подряд региональным отделением партии «Единая Россия» в Татарстане, ГТРК «Татарстан» и Минобразования республики. Каждый год темы конкурса сопряжены с темами года в России или в Татарстане. В этом году юные художники соревнуются в четырех номинациях «Год театра в РФ», «Год рабочих профессий в Татарстане», «Безопасные дороги» (эта номинация включена четвертый год подряд) и «60 лет ГТРК „Татарстан“». Конкурс был объявлен в конце марта и завершился во время майских праздников.

Количество работ доходит до пяти тысяч, поэтому в последние годы проводится предварительный отбор в муниципалитетах Татарстана. В финале конкурса этого года оказались 400 работ, а победителями станут как минимум 12 школьников — по три победителя в каждой номинации.

В состав жюри вошли депутаты парламента, представители общественных организаций и сотрудники ГТРК «Татарстан». Художники из экспертного совета помогают определить, подправляли ли что-то на рисунках взрослые, срисованы ли работы с картинок и т.п. 

«Должна быть детская непосредственность, потому что это малыши. У них совсем иное понятие образности в работах, оно более примитивное. Взрослый так не додумается, как додумается ребенок», — пояснил член жюри, живописец и график, народный художник РТ Михаил Кузнецов. Почти четверть века он проработал преподавателем в детских художественных школах Башкортостана и Казани, поэтому разбирается в детском творчестве.

Уже 13 лет, со дня основания конкурса, в состав жюри входит государственный и политический деятель Валентина Липужина. Она также ценит непосредственность в детских рисунках. 

«В этом конкурсе я принимаю участие со дня основания и с удовольствием это делаю, потому что мне очень нравится взгляд детей на мир — такой яркий, светлый, непосредственный. Такие разные темы — Год театра, Год рабочих профессий, юбилей ГТРК и безопасность дорожного движения, но в каждой дети сумели самовыразиться. В этот год мне особенно понравилось то, как изобразили профессии. Очевидно, что это интересует детей, либо это то, чем занимаются родители. В-третьих, повлиял Чемпионат WorldSkills, который пройдет в августе. Ребята показали буквально все виды профессий, при этом красочно и светло», — сказала эксперт.

Победителей конкурса по традиции наградят в День России, 12 июня. Дети получат дипломы, электронные гаджеты и билеты в казанский аквапарк от спонсора конкурса. Свои призы также вручат ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Управление ГИБДД МВД по Татарстану.

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