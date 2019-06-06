Татар-информ

6 июня 2019, 16:55

Экономика и финансы

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тыс. станций

Экономика и финансы

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тыс. станций

Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Tele2 и Nokia заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в области модернизации сотовой инфраструктуры. Стороны договорились об установке 35 тыс. базовых станций для сетей 4G/3G/2G в 41 регионе РФ. Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, модернизировать сеть на фоне активного роста трафика и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G.

Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2 в России, и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа. Пятилетнее соглашение предполагает установку 35 тыс. базовых станций в 41 регионе России.

Сотрудничество с Nokia позволит оператору продолжить модернизацию инфраструктуру и технологически подготовиться к запуску новых стандартов связи. Соглашение предполагает внедрение LTE-Advanced и LTE Advanced Pro, обеспечивающих эволюцию инфраструктуры Tele2 до сетей пятого поколения. Совместный проект станет основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для клиентов.

Инфраструктура Tele2 будет модернизирована с учетом постоянного роста пропускаемого трафика. Объемы передаваемых данных в сети Tele2 растут за счет развития сегмента IoT, распространения цифровых сервисов и все большего потребления data-услуг. По итогам 2018 года число активных пользователей интернета в сети Tele2 увеличилось на 26%, а средний трафик на одного пользователя мобильного Интернета вырос почти на 45% год к году. 

Соглашение Tele2 и Nokia отдельно описывает подготовку к внедрению стандарта 5G. Компании договорились о создании совместных лабораторных зон 5G для демонстрации возможностей технологии и индустриального IoT. В испытаниях будут задействованы разработки исследовательского подразделения Nokia Bell Labs. Кроме того, стороны будут совместно прорабатывать вопросы внедрения новых технологий с регуляторными органами и представителями отрасли.

Партнеры также сосредоточатся на развитии ряда направлений при внедрении новых технологий LTE Advanced Pro и 5G. Это прежде всего сверхширокополосная связь для доставки и оптимизации передачи видео- и «тяжелого» контента, агрегация несущих частот (Carrier Aggregation), создание нового широкополосного радиоинтерфейса для 5G. Соглашение включает оптимизацию архитектуры сети для быстрого внедрения новых сервисов (Network Function Virtualization, Virtualized RAN и пр.), для машинного обмена и Интернета вещей (Optimized Core for IoT, Optimized SDM for IoT и др.).

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Мы развиваем сеть быстрее всех на рынке и по темпам строительства опережаем ближайшего конкурента в 2,5 раза. В условиях роста трафика и развития цифровых сервисов нам важно обеспечить клиентам наилучшее качество мобильных услуг, для чего мы опираемся на партнерства с ведущими мировыми поставщиками оборудования. Сотрудничество с компанией Nokia, которая недавно создала совместное предприятие с „Ростелекомом“, открывает Tele2 новые преимущества. С одной стороны, мы опираемся на экспертизу одного из ведущих производителей телеком-систем, с другой — решаем стратегическую задачу по развитию сети на отечественном оборудовании. Ранее мы начали установку 50 тыс. базовых станций с поддержкой новейшей технологии в 27 регионах России, а строительство еще 35 тыс. позволит Tele2 завершить перевод всей сети в статус 5G-ready». 

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia: «Мы рады расширению партнерства с Tele2 в рамках данного соглашения о сотрудничестве. Мы готовы оказать всяческую поддержку амбициозным задачам Tele2 в области модернизации своей сети и подготовки к переходу на новые стандарты связи, включая 5G. Nokia предоставляет операторам связи наиболее простой путь модернизации существующих сетей при переходе к новым стандартам связи, гарантируя минимальное время запуска, более высокую надежность и наименьшую стоимость развертывания сетей. Nokia обладает всеобъемлющим портфелем решений для внедрения сетей 5G, который позволит операторам связи реализовать все преимущества технологии».

Tele2

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. 

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

Facebook facebook.com/TELE2Russia

Twitter twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте» vk.com/tele2

Nokia 

Мы создаем технологии, объединяющие мир, и предлагаем единственный в отрасли всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди наших заказчиков — операторы связи, сети которых суммарно поддерживают работу 6,1 млрд абонентов, а также крупные предприятия частного и общественного сектора, использующие наши сетевые решения для повышения производительности труда и качества жизни.

Опираясь на свой исследовательский опыт, включая опыт всемирно известных Nokia Bell Labs, мы играем лидирующую роль в мире в области внедрения комплексных сетей 5G, которые, отличаясь более высоким быстродействием и безопасностью, способны полностью изменить нашу жизнь, экономику и общество в целом. Nokia придерживается самых высоких стандартов деловой этики, создавая технологии, которые позволяют решать важные социальные задачи и отличаются высоким качеством и надежностью. Больше информации о компании на www.nokia.com

 

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