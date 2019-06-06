(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Татарстане увеличили максимальную скорость движения на участке трассы М7, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«С 6 июня с 886 по 896 километр автодороги для легковых авто будет введен скоростной режим 110 км/ч. На участке трассы, проходящем по Рыбно-Слободскому и Тюлячинскому районам, будут установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Вид транспортного средства»», – рассказали в автоинспекции.

Предложения по увеличению скоростного режима там были рассмотрены еще в октябре прошлого года. По итогам анализа аварийности был подобран 10-километровый участок, на котором условия движения позволяют увеличить ограничение по скорости.

В ГИБДД отметили, что из-за особенностей климата в Татарстане, эти изменения будут носить сезонный характер и вводится будут на период с 1 мая по 30 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.