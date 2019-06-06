Ольга Павлова: «Сохранение русского языка и культуры — гарант сохранения идентичности»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). С именем великого русского поэта Александра Пушкина неразрывно связано культурное наследие не только России, но и мировой культуры в целом. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Ольга Павлова во время торжественных мероприятий в честь Дня русского языка, которые прошли в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани.

«Имя Пушкина — это олицетворение современного русского языка. А сохранение русского языка и культуры сегодня — это гарант национальной безопасности и сохранения своей идентичности», — подчеркнула парламентарий.

Павлова напомнила, что Пушкин прибыл в столицу Казанской губернии в 1833 году, чтобы проникнуться событиями Пугачевского бунта. По мнению историков, остров Свияжск мог стать прототипом пушкинского острова Буяна из сказки о Царе Салтане. Именно в Казани Пушкин встретился с поэтом Баратынским и ученым Карлом Фуксом.

Депутат Госдумы РФ сегодня приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Александра Пушкина. После этого на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля прозвучали арии из произведений великого русского поэта в исполнении ведущих артистов республики.

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