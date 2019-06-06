Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Размер материнского капитала будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей. Средства на это будут предусмотрены при подготовке бюджета на следующий год. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию об увеличении материнского капитала сообщил сегодня министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

«С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем», — пояснил он.

Ранее Максим Топилин сообщал, что не видел предложений о продолжении программы материнского капитала после 2025 года. Программа появилась в России с 2007 года, ранее срок ее действия продлили до окончания 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдают семьям при рождении (усыновлении) второго или последующих детей.

Размер материнского капитала в РФ не менялся с 2015 года и составляет сейчас 453 тыс. рублей.

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