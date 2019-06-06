Мухаметшин вручил награды деятелям культуры, искусства и науки Татарстана в День русского языка

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Преподаватель Альметьевского музыкального колледжа, хормейстер народного хора ветеранов, школьная учительница и известный художник-живописец получили госнаграды из рук Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в День русского языка.

«Получить государственную награду, посвященную чистоте русской речи, умению выразить словами свои чувства, как это делал великий Пушкин, в этот день — это большое событие для всех», — сказал Фарид Мухаметшин во время церемонии награждения, которая состоялась в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ» вручили преподавателю Альметьевского музыкального колледжа имени Яруллина Раисе Кашаповой и хормейстеру народного хора ветеранов войны и труда «Полет» Культурно-досугового комплекса имени Ленина Татьяне Шмелевой.

Награда «Заслуженный учитель РТ» присвоена преподавателю русского языка и литературы в Средней школе № 119 Авиастроительного района Казани Ларисе Жуковец.

За большой вклад в развитие изобразительного искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность звание «Заслуженный деятель искусств РТ» присвоено художнику-живописцу, члену регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и «Союз художников Татарстана» Виталию Скобееву.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.