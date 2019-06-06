Челнинцы жалуются на «фруктовые лавки», которые заполонили город с приходом лета

(Набережные Челны, 6 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы жалуются на обилие «фруктовых» автолавок в городе и на антисанитарию, сопровождающую придорожную торговлю. Власти города уверяют, что ситуация находится под контролем.

Челнинский таксист написал в социальных сетях о том, что одна из пассажирок ему рассказала, как ее семья отравилась фруктами, которые были куплены с автоприлавка. Водитель, разъезжая по Набережным Челнам, невольно стал обращать внимание и фотогафировать грузовики, которые занимаются сезонной торговлей в неположенных местах.

По его словам, придорожная торговля действительно ведется активно. «Сами автолавки стоят на газонах, возле проезжей части. Фрукты и овощи покрыты пылью. Никаких документов у продавцов нет. Условия для соблюдения правил гигиены — тоже. У одного торговца спросил разрешение, так он меня просто послал с моим вопросом. Неудивительно, что покупатели травятся», — заявил он в соцсетях.

Между тем, власти города уверяют, что вопрос несанкционированной торговли овощами и фруктами находится под контролем. Рейды проводятся в ежедневном режиме. Так, только на территории Центрального района за нарушение порядка организации уличной торговли с начала года было составлено 137 протоколов и заведено 113 административных дел. Кроме представителей территориальных подразделений исполкома, надзор за уличной торговлей ведет Административно-техническая инспекция, которая реагирует на все заявления, поступившие в «Народный контроль», отмечают в исполкоме.

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