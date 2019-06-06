Елабужским мамам в декрете предлагают бесплатно получить профессию

(Елабуга, 6 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Служба занятости населения Елабуги разработала специальную программу, которая позволяет получить дополнительное профессиональное образование матерям, находящимся в декретном отпуске. При этом участники программы должны быть официально трудоустроены.

Занятия для мам стартовали в конце мая. В этом году Центром занятости населения было направлено на обучение 17 женщин по профессиям парикмахер и визажист. Кроме того, участники программы могут пройти обучение по таким профессиям, как делопроизводитель, менеджер по персоналу, закройщик, оператор АЗС, сметчик, а также по специальности «1С бухгалтерия».

Таким образом, в этом году новую специальность получат 60 женщин, набор продолжается.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.