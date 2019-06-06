Минздрав РФ предложил повысить возраст продажи крепкого алкоголя и табака.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Вопрос увеличения возраста, с которого гражданам будет доступна покупка крепкого алкоголя и табака, обсуждается в Министерстве здравоохранения РФ, информирует ТАСС.

Информацию о новом законопроекте сообщила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в четверг на сессии «Демографические вызовы XXI века» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Принятие данных мер будет способствовать сохранению здоровья молодого поколения, а также в общем уменьшит потребление алкоголя и сигарет на территории России.

«В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап», — сказала она.

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