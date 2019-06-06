Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут зону 5G в Москве

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2, компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве в июле — октябре 2019 года. Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи «Ростелекома».

Соответствующий договор на ПМЭФ–2019 подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Опытная зона 5G будет развернута на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании ERS с реализацией технологии 5G. Tele2 и «Ростелеком» имеют необходимые лицензии и сетевую инфраструктуру для проведения тестов. В свою очередь, Ericsson обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции. На оборудовании Ericsson уже развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Европе, Азии и Австралии.

Внедрение технологий пятого поколения позволит Tele2 оказывать передовые услуги мобильной широкополосной передачи данных, основанных на таких преимуществах, как высокая скорость и малая задержка. Использование технологий 5G будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «В телеком-отрасли активно обсуждаются перспективы технологии 5G в России, сдерживающие факторы и возможные сценарии развития стандарта. При этом для всего рынка очевидно, что внедрение технологии всего лишь вопрос времени, ведь ее основные преимущества – высокие скорости, низкая задержка передачи данных и большие емкости – открывают массу новых сценариев использования телеком-услуг. Мы строим инфраструктуру с расчетом на будущее скорое внедрение 5G. Наша московская сеть технологически готова к запуску стандарта, а сотрудничество с Ericsson расширило ареал потенциального внедрения 5G почти до половины регионов Tele2. Сегодняшнее соглашение с партнерами знаменует переход от тестовых демонстраций к новому этапу, реально приближающему полноценное внедрение технологии в России. Мы уже прорабатываем различные варианты опытной эксплуатации: в нашей зоне 5G москвичи смогут лично ощутить возможности технологии».

Борье Экхольм, президент и исполнительный директор Ericsson: «В партнерстве с Tele2 мы развиваем перспективные услуги на базе новейших технологий. На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне мы достигли соглашения о подготовке сети Tele2 к 5G на всей территории России с использованием передового оборудования и решений Ericsson, готового к запуску технологий 5G. Сегодня мы сделали еще один важный шаг для развития инноваций в России – уже осенью этого года мы планируем создать тестовую зону 5G в Москве. Технологии 5G будут развернуты на действующей сети Tele2 и откроют совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей, отраслей и общества в целом. Технология 5G будет в первую очередь востребована в центрах больших городов, где есть спрос со стороны пользователей. Будучи мировым лидером в сфере 5G и IoT, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики».

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»: «Развертывание опытных зон приближает появление коммерческих сетей и новых сервисов мобильной связи пятого поколения. В таких зонах, с одной стороны, потребители могут познакомиться с преимуществами нового стандарта, с другой – они позволяют урегулировать вопросы взаимодействия с другими радиоэлектронными средствами. Наша общая цель – ускорить строительство сетей 5G в России, которые важны для развития цифровой экономики и появления новых цифровых бизнесов в таких сферах, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт и многих других».

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Tele2 и Ericsson подписали соглашение об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G. Проект охватывает 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры. Технологию отличает высокая скорость передачи данных и обработка большого объема трафика, сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение устройств Интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях, как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

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«ВКонтакте» vk.com/tele2

Ericsson

Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Более подробная информация доступна на сайте www.ericsson.com.

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет (12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в Интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Больше информации о «Ростелекоме» на корпоративных сайтах www.company.rt.ru и www.rt.ru

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