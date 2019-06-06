За парковку на берегу реки Стерля в Татарстане оштрафованы 10 водителей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Операция «Автостоп» прошла в Азнакаевском районе Татарстана, по итогам которой были оштрафованы 10 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В рамках операции „Автостоп“ инспекторы ищут водителей, паркующихся на берегах водных объектов. В ходе рейда экологи на водоохранной зоне реки Стерля выявили более 10 нарушителей Водного кодекса», — сказано в сообщении.

По итогам рейда в отношении водителей были составлены административные протоколы по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности». Стоит отметить, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей.



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